Число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 75 за сутки

За минувшие сутки в Москве скончалось 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю ситуации с CoViD-19.

— Скончалось 75 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — уточняется в сообщении.

Таким образом, общее число летальных исходов возросло до 1726. В пресс-службе штаба напомнили, что при обнаружении симптомов ОРВИ следует вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением.