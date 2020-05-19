Число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 75 за сутки

За минувшие сутки в Москве скончалось 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю ситуации с CoViD-19.
— Скончалось 75 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — уточняется в сообщении.
Таким образом, общее число летальных исходов возросло до 1726. В пресс-службе штаба напомнили, что при обнаружении симптомов ОРВИ следует вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением.
Коронавирус: Главное
Напомним, к настоящему моменту в стране выявлен 299 941 случай заражения. Число выздоровевших составляет 76 130 человек. За последние сутки CoViD-19 подтвердился у 9263 человек, что примерно на 2,5 тысячи меньше, чем на пике.