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Число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 75 за сутки

Общее число летальных исходов составило 1726.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

За минувшие сутки в Москве скончалось 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю ситуации с CoViD-19.

Скончалось 75 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — уточняется в сообщении.

Таким образом, общее число летальных исходов возросло до 1726. В пресс-службе штаба напомнили, что при обнаружении симптомов ОРВИ следует вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением.

Напомним, к настоящему моменту в стране выявлен 299 941 случай заражения. Число выздоровевших составляет 76 130 человек. За последние сутки CoViD-19 подтвердился у 9263 человек, что примерно на 2,5 тысячи меньше, чем на пике.

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