В сочинском обсерваторе семья объявила голодовку, не получив суши и пиццу

В обсерваторе города Сочи семья устроила голодовку из-за того, что им не разрешили пронести в палату пиццу и суши, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городскую администрацию.

— Семья из Санкт-Петербурга, которая прилетела несколько дней назад, им было отказано только в доставке, проносе скоропортящейся продукции, такой как пицца, роллы, — приводятся в сообщении слова главного врача городской поликлиники № 2 Давида Моисеева.

Медик добавил, что все находящиеся в изоляции обеспечены необходимым в соответствии с санитарными требованиями и нормами.

Ранее региональная газета "Кавказский узел" опубликовала сообщение, что мужчина и женщина, прилетевшие из Санкт-Петербурга и помещённые на карантин, заявили об ухудшении самочувствия, поскольку не смогли есть больничную еду.

Фото © "Кавказский узел"

Петербуржцы пожаловались на ужасные условия содержания, рассказали изданию, что в течение семи дней им не сообщают их результаты тестирования на коронавирус. Они обратились к женщине, которая разносила питание по палатам, с просьбой позвать врача, поскольку у них были сильные боли в желудке, головокружение и слабость. Пара заявила, что им требуется особая диета, они не могут употреблять больничные продукты и нуждаются в своих, ничего не едят с 16-го числа и даже вывесили соответствующее объявление о голодовке на двери, однако медиков так и не дождались.

Оперативный штаб по Краснодарскому краю, комментируя инцидент, отметил, что пациенты обсерватора размещены в комфортабельных номерах трёхзвёздочных отелей, в здании работает свой пищеблок, который обеспечивает полноценное трёхразовое питание, однако ресторанную пищу, конечно, никто не предложит. Кроме того, граждане находятся там бесплатно. Скоропортящиеся продукты проносить запрещается в связи с предписанием Роспотребнадзора, чтобы не допустить отравлений.

Делом о голодовке заинтересовалась прокуратура, по данному факту будет проведена проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства. Петербуржцы написали в электронную приёмную жалобу на антисанитарию и ненадлежащие условия содержания. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что обсерватор принял решение запретить передачу продуктов, поскольку родственники под видом напитков пытались передать пациентам спиртное, из-за чего возникли дебоши.

Администрация Сочи отметила, что близкие могут принести изолированным лекарства, гигиенические средства и еду в герметичной упаковке. Кроме того, рацион питания корректируется в зависимости от самочувствия людей.