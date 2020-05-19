"Награда найдёт героев": силовики ещё придут за тем, кто наживается на коронавирусе

Карантин и кризис когда-нибудь закончатся, и дельцы, наживающиеся на россиянах во время коронавирусной пандемии, попадут под уголовное преследование. И первые звоночки уже есть — правоохранителям удалось раскрыть дело о многомиллионном мошенничестве с двумя тысячами просроченных аппаратов ИВЛ, в котором мог участвовать бывший депутат. Кто и как уже попался на коррупции с медицинской техникой — в материале Лайфа.

Как самый богатый владимирский депутат купил у мошенников просроченные ИВЛ

С началом пандемии коронавируса в России заметно оживились спекулянты и мошенники. Самым лакомым рынком для жуликов предсказуемо оказалась медицинская техника. В конце апреля силовики выяснили, что во владимирские больницы поставили полсотни просроченных на 15 лет аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ необходима в тяжёлых случаях заболевания коронавирусом) марки "Фаза-5НР". Этот металлолом был куплен на деньги богатейшего депутата Владимирской области Григория Аникеева. Это был акт благотворительности, но PR вышел чёрным и обошёлся депутату в шесть миллионов рублей.

Старые аппараты ИВЛ марки "Фаза-5НР". Фото © "Медприборы"

Следственный комитет возбудил дело и начал поиск виновных. Они нашлись в соседнем регионе — Костромской области. Оттуда привезли дорогостоящее барахло для больниц Владимирской области.

Случай с поставкой просроченных аппаратов ИВЛ во Владимир навёл правоохранителей на след серийных мошенников, торговавших крупными партиями просроченных аппаратов ИВЛ, изготовленных в конце 90-х. Речь шла о двух тысячах изделий. Сразу в нескольких регионах — Подмосковье, Костромской и Свердловской областях — силовики задержали по подозрению в мошенничестве семь человек.

Партнёры: депутат и уголовник

Среди этих умельцев оказался бывший депутат Нижегородской городской думы от "Справедливой России" Валерий Гельжинис. По версии силовиков, решив подзаработать на коронавирусе, бывший парламентарий взялся за перепродажу медицинских масок. По ходу дела экс-депутат познакомился с ещё одним жаждущим наживы спекулянтом — Игорем Бортниковым, ранее судимым за грабёж и отсидевшим семь лет в тюрьме.

Бывший депутат Нижегородской городской думы от "Справедливой России" Валерий Гельжинис. Фото © Facebook / Гельжинис Валерий

Авантюристы Гельжинис и Бортников объединили усилия, но с масками что-то не вышло. Тогда планы переключили на торговлю аппаратами ИВЛ. Дельцам улыбнулась удача — они нашли в Cети объявление о продаже в Костроме "новых ИВЛ", правда, давно устаревшей модификации.

Местная фирма ООО "Кострома-Медико", занимающаяся разработкой саморазрушающихся шприцев, продавала ИВЛ по смехотворной цене — пять тысяч рублей за аппарат. Обычно стоимость аппарата с разницей от одного до пяти миллионов рублей. Проблема была в том, что у этой техники не было разрешения на использование. Такая низкая стоимость объяснялась устаревшей модификацией аппаратов. По словам продавцов, техника досталась им со складов Росрезерва, где хранилась на консервации до марта 2020 года.

Подельников это не смутило, и они закупили сразу 800 приборов. Продавать их собирались в 140 раз дороже — по 700 тысяч рублей за штуку (даже эта цена для действительно рабочего аппарата ИВЛ чрезвычайно низка). Первую партию из 286 аппаратов доставили в подмосковный Раменский район, сгрузили на пустующий склад гжельского завода "Электроизолятор" и разместили в Сети объявление о продаже. К тому моменту мошенников уже раскрыли полицейские, правоохранители под видом покупателей договорились о выгодной покупке. Во время "сделки" мошенников и задержали.

Бизнесмен, политик, банкрот — мошенник

Трудно понять, что может сподвигнуть человека, владевшего десятком бизнесов и имеющего депутатский мандат, на махинации с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, в то время когда это может не просто оставить больницы без денег, но и убить пациентов, рассчитывающих на спасение. Однако при пристальном рассмотрении биографии экс-депутата становится понятно, что он пришёл к этой криминальной схеме не от хорошей жизни. В последние годы его будто преследовала чёрная полоса.

Гельжинис владел десятком разных компаний, ему, например, принадлежало частное охранное предприятие "Мангуст", оказывавшее услуги крупному бизнесу. Гельжинис управлял и строительной фирмой с оборотом в 200 миллионов рублей, и руководил организацией, занимающейся в Нижнем Новгороде помощью инвалидам. Но в последние годы все компании Гельжиниса прогорели, а сам он стал банкротом, имея личный долг в 20 миллионов рублей.

В 2015-м Гельжинис рванул в политику — избрался депутатом городской думы Нижнего Новгорода от партии "Справедливая Россия". Параллельно с парламентской деятельностью он заседал в руководстве городского предприятия ОАО "​Нижегородский водоканал". После ухода депутата с предприятия туда нагрянули силовики. Уголовное дело о мошенничестве расследовала ФСБ. По версии силовиков, госслужащие планировали похитить средства водоканала. Гендиректор почуял, что его разрабатывают, и вовремя сбежал из страны.

Гельжинис на момент расследования дела ещё оставался депутатом городской думы Нижнего Новгорода. Скандал с водоканалом его обошёл, но депутата настигло другое "цунами" — суд признал недействительным его диплом о среднем профессиональном образовании и заодно — школьный аттестат. После этого политику пришлось скоропалительно покинуть городскую думу. Что будет с Гельжинисом теперь, пока неясно, но его подельнику уже предъявили обвинение.

Время не выиграть — за мошенниками всё равно придут

Председатель Национального антикоррупционного комитета и член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов говорит, что сегодня крайне трудно оценить масштаб коррупции с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты.

Председатель Национального антикоррупционного комитета и член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Я разговаривал с главными врачами больниц в регионах, говорят, — должны были привезти ИВЛ, ещё не привезли. Вот такие случаи, непонятно, головотяпство это, промышленные проблемы или деньги украли. Это будет понятно позднее. В то же время опосля придётся разбирать и раскапывать, это будет намного сложнее, чем проверить обычные транши, — рассуждает собеседник Лайфа.

По мнению Кабанова, ЧП, подобные коронавирусу, во всём мире становятся почвой для злоупотреблений: "Государство выделяет огромные деньги, они вынужденно обрабатываются быстро. Контролировать денежные потоки в этих условиях крайне сложно. И теряется грань решения чрезвычайных государственных задач и бизнеса. Это похоже на условия военного времени, когда также появляются возможности для финансовых схем. В регионах начинают распиливать деньги, выделяемые врачам и на закупки тех же аппаратов ИВЛ", — добавил председатель Национального антикоррупционного комитета.