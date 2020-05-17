800 000 убитых: задержан один из главных палачей XX века, организовавший геноцид в африканской Руанде

Во Франции задержали возможного организатора и спонсора одного из самых страшных геноцидов в истории человечества — массового истребления народности тутси в африканской Руанде в 1994 году. За полтора месяца бойни погибло до одного миллиона человек. Как влиятельный американский бизнесмен устроил одну из самых страшных мясорубок в истории человечества — в материале Лайфа.

Африканский бизнесмен Фелисьен Кабуга скрывался от правоохранительных органов 26 лет, безмятежно проживая по поддельным документам в пригороде Парижа. Кабуга был одним из самых разыскиваемых беглецов на планете. Для его поимки организовали сложную полицейскую операцию с участием нескольких стран. Содействие Франции оказывали страны ЕС, Европейское полицейское агентство и Интерпол, США и Руанда.

Африканский геноцид

Кабуга был одним из главных организаторов массовых убийств в африканской стране Руанда в 1994 году, где представители одного этноса хуту вырезали около миллиона сограждан, относящихся к народности тутси. Конфликт между этносами хуту и тутси в Руанде разгорелся ещё в середине XX века. Ситуация резко обострилась в 80-х на фоне экономического кризиса в стране, а в начале 90-х там вспыхнула гражданская война, закончившаяся заключением мира. Новая власть, кажется, представляла интересы и хуту, и и тутси.

Власть убийцам

Хрупкий баланс рухнул 6 апреля 1994 года, после смерти президента страны Хабиаримана. Самолёт, в котором находился глава государства, был сбит. На следующий день убили и премьер-министра Руанды Агату Увилингийиману. После этого власть захватили военные радикалы. Они расправились с представителями народности тутси в правительстве и избавились от своих соплеменников, которые придерживались умеренных политических взглядов и не поддерживали убийств.

Фото © Flickr / Scott Chacon

Как позже выяснило следствие, виновными в теракте были радикалы-хуту, не желавшие установления нового порядка, в котором им бы пришлось делить власть с представителями этноса тутси. В гибели президента пришедшие к власти военные обвинили тутси. Фактически боевики во власти отдали приказ на полное уничтожение целого народа.

Ключевую роль в начавшейся мясорубке сыграл олигарх Фелисьен Кабуга, разбогатевший в 90-х за счёт близких связей с властями страны. Бизнесмен приходился тестем бывшему министру планирования Огюстену Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорён к 35 годам лишения свободы. Олигарх был знаком и с президентом страны.

Кабуга собрал боевые отряды "Интерахамве" из представителей народа хуту и оснастил их на собственные деньги сотнями тысяч мачете. Бизнесмен стал не только спонсором, но и идеологом геноцида — принадлежащая ему радиостанция круглые сутки транслировала призывы к жестокой расправе и истреблению народа тутси. Призывы подействовали. Толпы озверевших головорезов стали массово истреблять людей народа тутси. Радиостанция, принадлежащая Кабуге, сообщала предполагаемые места пребывания тутси, там быстро появлялись боевики и уничтожали людей. За полтора месяца погибло, по разным оценкам, от полумиллиона до 1 миллиона человек.

AP Photo / Karsten Thielker, File

По словам очевидцев, боевики хуту не жалели никого: детей рубили на куски на глазах у родителей, женщин насиловали и убивали, а тела сбрасывали в ямы. Людей сгоняли в сараи, а затем давили бульдозерами. Пытавшихся сбежать кромсали на части. Вся эта кошмарная бойня происходила на глазах у представителей международных организаций и миротворческого контингента ООН, который фактически остался безучастным.

Конец геноцида

За два месяца массового террора тутси удалось сформировать активное военное сопротивление боевикам хуту и перехватить власть в стране. Организаторам геноцида, одним из лидеров которого был Фелисьен Кабуга, пришлось бежать.

После этих событий в соседней стране был создан Международный трибунал, который двадцать лет занимался поиском ответственных за геноцид, устроенный в Руанде. Трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Среди них был и Кабуга. Ещё в конце 90-х бизнесмена заочно осудили за массовое убийство людей, но тот пропал. На этот раз его ждёт реальное наказание.