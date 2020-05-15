Право на выстрел. Бандиты в чёрных масках тяжело ранили полицейского после требования поднять руки

В Ногинске вооружённые отвёрткой и ломом бандиты пытались обнести винный магазин. По тревожной кнопке приехали полицейские. Вместо того чтобы сдаться по требованию полицейских, налётчики тяжело ранили сотрудника. Это произошло как раз, когда в Думу внесли расширяющий права полицейских законопроект.

Дело было 14 мая в подмосковном Ногинске. Около трёх часов ночи на пульт охраны ЧОПа "Дельта" поступил сигнал о проникновении в винный магазин на ул. Дмитрия Михайлова. И диспетчер направил по адресу проезжавший неподалёку патруль ГИБДД.

Против лома нет устного приёма

В магазине гаишники обнаружили двух злоумышленников в чёрных антиковидных респираторах. У одного в руках была отвёртка, у другого — лом-монтировка. Бандиты координировали свои действия по рации. На требование сотрудников сдаться дерзкий налётчик с размаху ударил старлея Александра Губанова по голове тяжёлой монтировкой.

Видео © vk.com / Ногинский контрольщик

Только после всего этого полицейские произвели по убегающим взломщикам семь выстрелов из табельного оружия, но воры уже скрылись в ночи. Губанова с открытой черепно-мозговой травмой отправили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Бандит ударил полицейского ломом по голове. Фото © vk.com / Ногинский контрольщик

Выйти на след злоумышленников удалось уже на следующий день. Налётчиками оказались ранее судимые 1971 и 1973 года рождения. С рецидивистами задержана 34-летняя жительница Раменского, помогавшая им скрыться с места преступления. Во время обыска в жилище одного из задержанных полицейские обнаружили лом, перчатки, маски и перцовые баллончики. Следствие также проверит причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в городе Электростали.

Старлей Губанов не оказался бы в реанимации, если бы выстрелил первым. Но вряд ли он был уверен, что ему можно применить оружие. По действующим законам полицейский перед применением оружия обязан соблюсти ряд формальностей (представиться, предупредить словами, сделать предупредительный выстрел вверх), даже когда есть необходимость самозащиты или для безопасности граждан. А пока полицейский увещевает преступника, тот вполне может нанести полицейскому травму, ранить, убить или просто сбежать. Даже если преступник вооружён и опасен, большая часть полицейских России сегодня боятся применять оружие, поскольку сотрудник может и сам оказаться на скамье подсудимых по обвинению в превышении полномочий. А если он выстрелил, не соблюдая все формальности, это уже законный повод для обвинения. В США, например, всё иначе, и часто полиция стреляет на поражение, просто предположив угрозу полицейскому, а не в ответ на удар ломом по голове.

Спорный законопроект о расширении прав полицейских

13 мая, как раз накануне налёта грабителей на подмосковный винный магазин, правительство внесло в Думу вызвавшие бурные споры поправки в федеральный закон "О полиции", значительно расширяющие полицейские полномочия. Полицейским будет разрешено применять оружие, не только когда злоумышленник пытается его выхватить, но и когда полицейский чувствует угрозу своей жизни или здоровью. Исходя из буквы закона, следует, что полицейский не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении своих обязанностей. В том числе если застрелит насмерть.

Также полицейским разрешат не представляться во время проведения оперативных действий и досматривать граждан уже при наличии каких-либо подозрений. В случае принятия поправок полицейские смогут проникать на территорию частной собственности для поимки преступника. А во время оцепления (в том числе и на массовых мероприятиях) им разрешат проводить личный досмотр и обыскивать вещи. Полицейские получат право вскрывать гражданские автомобили для спасения чьей-либо жизни, задержания преступников, угрозе теракта или в другой похожей ситуации.