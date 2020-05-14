Российский учёный, попавшийся в Шри-Ланке с коллекцией ценных насекомых, мог быть контрабандистом

В Шри-Ланке разворачивается скандал с арестом зоолога из Ростова-на-Дону, которого задержали за сбор редких жуков. История Александра Игнатенко напоминает приключенческие сюжеты Жюля Верна. Но российскому учёному грозит 40 лет азиатской тюрьмы. Лайф выяснил, насколько обоснованы обвинения.

Игнатенко отлично подошёл бы на роль учёного-путешественника Жака Паганеля. Увлечённый зоолог летит в далёкую азиатскую страну — Шри-Ланку — то ли в отпуск, то ли на поиски жуков. Во всяком случае, каких-то редких насекомых для исследований учёный собрал прямо во время прогулки по одному из национальных парков островного государства. А дальше разворачивается приключенческий детектив, переходящий в острую драму.

Охотники на жуков

Учёный и два его спутника изначально рисковали: в Шри-Ланке действуют жёсткие законы, касающиеся сбора и продажи редких животных и насекомых. Игнатенко с товарищами остановили при выходе из национального парка, можно сказать, случайно. Россияне задержались и вернулись к выходу через полчаса после закрытия. Чем-то вызвали подозрение. При осмотре у Игнатенко в карманах обнаружили мёртвых жуков, которых он "нашёл накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана". Сотрудники нацпарка не стали особо разбираться и вызвали полицию. У россиян отобрали документы, телефоны и камеры. Задержанных заперли на ночь в каком-то помещении, даже не дав позвонить родственникам и адвокатам.

На следующий день после задержания в отеле, где остановился российский зоолог, провели обыск, в его номере нашли ещё насекомых, которых Игнатенко "пособирал вдоль дорог и в саду отеля". Сам зоолог объяснил начальнику, что подобрал жуков, чтобы сфотографировать и посмотреть в Интернете для точного определения вида. По версии Игнатенко, он собирался лишь проверить виды жуков в Интернете и вернуть туда, откуда взял. Но это по его версии...

Не жуками едиными

В России история зоолога Игнатенко подаётся как некий казус и в основном с его слов. В СМИ Шри-Ланки всё выглядит гораздо масштабнее. Егери и полиция островного государства утверждают, что только при осмотре арендованной машины русских нашли 184 вида насекомых, и не только жуков. Упоминаются бабочки и пчёлы, а, судя по фото в ланкийских публикациях, ещё и крупные пауки и ящерицы. Редкие растения россияне тоже собирали и всё собранное систематизировали и фасовали, вероятно, для последующей транспортировки.

Задержанные россияне и полицейские, гордые обьёмами конфискованного. Фото © Sundaytimes.lk

"Русские паганели" арестованы ланкийцами именно за попытку контрабанды 500 диких животных. Местная полиция утверждает, что сбор образцов учёные вели в нескольких национальных парках острова, используя при этом специальное оборудование и химические вещества. Переписав всё многообразие вещдоков, местные учёные выпустили их обратно на природу. Вероятно, биологические образцы Игнатенко вовсе не ограничивались мёртвыми жуками. Мёртвого жука в природу возвращать было бы глупо.

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Кроме того, правоохранительная система Шри-Ланки утверждает, что русские контрабандисты, возможно, действовали и в других странах, например в Индии и Уганде. И фото из аккаунта социальной сети Игнатенко тоже говорят, что для него это не первая экспедиция.

Явно не первая экспедиция Игнатенко в экзотическую страну. Фото © VK / Александр Игнатенко

В общем, полиция Шри-Ланки действовала по своим представлениям и законам. Задержанных повезли в суд, который с ходу постановил их "посадить в тюрьму, а потом уже разбираться", как говорит Игнатенко, который вместе с товарищами провёл в заключении полтора месяца. Там у зоолога обострилась язва из-за остроты местной пищи. Только после распространения коронавируса россиян под залог отпустили обратно в отель. Игнатенко опасается, что после снятия карантинных ограничений снова окажется в ланкийской тюрьме.

Перспективный сотрудник ростовского зоопарка

Александр Жадобин, директор ростовского зоопарка, в котором работает Игнатенко, в беседе с Лайфом охарактеризовал своего подчинённого как перспективного сотрудника, "очень увлечённого своей работой".

Александр Жадобин считает, что его подчинённый мог не знать местных законов. Фото © Ростовский-на-Дону зоопарк

— Целеустремлённый человек, работает у нас около двух лет. Никаких замечаний к нему не было, очень жаль, что он попал в такую ситуацию. Он работает у нас в качестве начальника отдела мелких млекопитающих. Там содержатся также жуки, пауки — террариум, так сказать, — уточнил Лайфу директор зоопарка. По его мнению, зоолог Игнатьев мог и не знать законодательства островного государства, касающегося сбора насекомых, и допустить нарушение неосознанно. Жадобин замечает, что Игнатенко ещё даже не попытался доставить жуков в аэропорт для вывоза.

— На мой взгляд, это не повод давать такой срок или штраф, о котором сейчас идёт речь (три миллиона рублей штрафа или 40 лет тюрьмы. — Прим. Лайфа). Самое главное, мне кажется, должен быть вопрос умысла. Когда есть какой-то злой умысел — это одно. Но когда не идёт речь о нанесении какого-либо вреда и нарушил что-то неосознанно, то, наверное, надо понять и простить, — рассуждает собеседник Лайфа.

Директор зоопарка добавил, что готовит обращение в консульство в Шри-Ланке: "Консул был в отпуске и сейчас вернулся. Но пока [мы всё ещё] не можем выйти с ними на связь". Коллеги Игнатенко попросили российское консульство в Шри-Ланке разобраться в ситуации, зоологу ищут местного адвоката, знакомого с законами этой азиатской страны. У российских дипломатов есть опыт вызволения россиян из Шри-Ланки. В 2017 году на родину удалось вернуть группу россиян, задержанную властями Шри-Ланки из-за нарушения правил пребывания в стране.

Цена жука

Энтомолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН Борис Коротяев поясняет Лайфу: интерес к фауне Шри-Ланки в кругах исследователей подогревается как раз тем, что правительство островного государства не организует совместных исследований и мало кого вообще допускает к изучению своей фауны.

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Коротяев добавил Лайфу, что в некоторых странах Европы, а также в России можно легально продавать насекомых.

— Люди многие этим занимаются, ездят, ловят, продают и потом живут на эти деньги. Что касается нелегального рынка, то таких насекомых музеи приобретать не могут. Сбор должен проходить при соблюдении национальных законов. Просто так можно, конечно, собрать и продать жука. Этим и в Москве занимаются. У кого денег побольше, то едут в Прагу — там у них ярмарки есть. Тысячи долларов могут предложить только за самых крупных усачей или рогачей южноазиатских, южноамериканских или африканских. Есть жук-арлекин, громадный такой, он может за тысячу долларов стоить, — уточнил Коротяев.

Сорвать орхидею ценою в авто

Случай Игнатенко не единичный. За последние несколько лет арестам в Шри-Ланке подверглось сразу несколько групп российских туристов. В 2012-м граждан России арестовали за сбор орхидей и других экзотических цветов в лесном заповеднике. Россияне возмутились такому отношению и отказались подчиняться, даже укусили за руку сотрудника парка, который пытался их задержать. В итоге местный суд потребовал от россиян выплатить астрономическую сумму — 9,5 тысячи долларов. Причём "нападение" на сотрудника нацпарка и сопротивление при аресте оценили всего в 150 долларов, львиная часть штрафа пришлась на сбор цветов.

Тюрьма Шри-Ланки не похожа на российскую. Фото © Getty Images

В 2015-м россиянина по имени Сергей упекли в тюрьму за ДТП на тук-туке (небольшая мотоповозка для перевозки пассажиров). В 2017 году за решётку отправили российских спортсменов, обвинив их в нарушении миграционного законодательства. Россияне были уверены, что на самом деле причина в их бизнесе: они организовали на острове школу сёрфинга. В один прекрасный момент на виллу спортсменов пришли полицейские, после проверки документов без объяснения причины у всех изъяли паспорта, а затем заточили в переполненную тюрьму, где заключённые спали на полу в условиях полной антисанитарии.

Вообще, в Шри-Ланке, как и в других странах Юго-Восточной Азии, довольно жёсткие законы и много запретов, которые могут показаться в России абсурдными, поэтому нередко туристы по незнанию нарушают местные правила. Охотиться туристам запрещено в принципе, как и собирать "живые кораллы" — экзотические цветы.

Российский рынок нероссийских зверей

Впрочем, в каждой истории могут быть две стороны медали. Владелец московской компании "Аквадизайн" Альберт Субботин разводит рыб и проектирует сложные морские аквариумы. Он рассказал Лайфу, что в России существует целый рынок торговли экзотическими животными. И ещё несколько лет назад в Москве свободно работал так называемый птичий рынок, куда браконьеры и везли на продажу редких зверей.

— Везли почти всё! Спрос есть у коллекционеров, вот и привозили. Насекомые тоже могут быть ценностью. Мне, когда я ещё занимался животными, неоднократно предлагали купить бабочек засушенных. Их прикалывают и вставляют в рамочку, а потом продают как картины и сувениры. Есть целый рынок по продаже этих бабочек. Причём довольно большой рынок этой ерунды, — рассказывает Субботин. По его словам, животных и насекомых, занесённых в Красную книгу Международного союза охраны природы, ловить запрещено во всём мире — речь идёт о Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

— Но раз что-то запрещено — находятся те, кто пытается этот запрет нарушить, — резюмирует Субботин Лайфу и сокрушается о том, что и продавцы, и особенно покупатели часто просто не представляют, в каких условиях содержат редких зверей. И купленный для забавы хамелеон или обезьяна всю оставшуюся в России жизнь проводят в невыносимых условиях. Таких животных могут правильно содержать лишь зоопарки и редкие специалисты.

Действительно, незаконная торговля экзотическими животными в России развернулась давно. Ещё в середине 90-х государство приняло план по борьбе с этим явлением. Но победить его до конца всё-таки не удаётся — торговля редкими зверями в стране по-прежнему процветает, но теперь преимущественно онлайн. Продают всё: ручных нильских крокодилов, львят, человекообразных обезьян, кенгуру, удавов. Продавцов не смущает, что животных покупают для содержания в квартирах. Спрос тоже остался, например животных берут для фотосессий или контактных зоопарков.

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Паганель или браконьер?

Нетрудно поверить, что увлечённый исследователь Александр Игнатенко мог попросту не оценить риски сбора жуков в Шри-Ланке. Но и версия ланкийской правоохранительной системы выглядит вполне убедительно...

Остаётся вопрос: действовал Игнатенко во благо российской науки или из личных авантюрных побуждений, но на него пока не даёт ответа линия его защиты, которая коротко сводится к схеме: "Собрал мёртвых жуков, чтобы проверить по Интернету, и собирался вернуть на место". Выглядит наивно, но иначе 40 лет ланкийской тюрьмы вполне реальны для учёного из России.