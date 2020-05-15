Косаток и белух всем миром спасли из "китовой тюрьмы", а моржей забыли и этапировали в Крым

Как косатки в России стали рабами

Скандальная история "китовой тюрьмы" на Дальнем Востоке началась два года назад. Гринпис заявил, что в России нелегально отлавливают краснокожих косаток и продают их в Китай. Коммерческая добыча этих животных запрещена по всему миру, их можно отлавливать только для научных исследований.

Коммерсанты под видом научной работы отловили в Охотском море около сотни морских животных — 90 белух, одиннадцать косаток и шесть моржей. Всех заточили в так называемую китовую тюрьму, закрыли в маленьких загонах размером 12 на 12 метров (это меньше стандартного бассейна) по 10–15 особей, хотя в дикой природе они за сутки проплывают десятки километров. Животные готовились на продажу в китайские океанариумы. Одна особь косатки стоит от шести до семи миллионов долларов.

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Среди заточённых косаток и белух нашлись детёныши, которых ловить запрещено. К тому же часть пойманных косаток относились к виду, занесённому в Красную книгу Камчатского края. Скандал с "китовой тюрьмой" дошёл до Владимира Путина, он поручил министерствам решить проблему и освободить животных. После долгой реабилитации косаток и белух отпустили в Охотское море. Против владельцев "китовой тюрьмы" возбудили уголовные дела.

Заточили в "китовую тюрьму", чтобы спасти

За отловом морских животных стояли четыре фирмы, которые по иронии судьбы занимаются защитой и сохранением морских млекопитающих, собирая на это деньги. Компаниям принадлежит фонд помощи морским млекопитающим с трогательным названием "Сохрани жизнь".

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Трудно представить, что владельцы "китовой тюрьмы" беспокоились о сохранении жизни пойманных белух и косаток. Если и беспокоились, то ради того, чтобы успеть продать и заработать миллионы. Деньги охотникам за китообразными были очень нужны. Одна из фирм-владельцев — "Океанариум ДВ" — терпела убытки почти на 90 миллионов рублей (данные за 2018 год). К слову, бизнес на морских животных был для коммерсантов не единственным. Они также занимались добычей драгметаллов, возможно, золота.

Моржи так и не вышли на свободу

Пока все спасали косаток и белух, владельцы "китовой тюрьмы" успели перепродать моржей. Животных приватизировала крымская компания "Акватория". Новый собственник по примеру предыдущих владельцев собирался продать моржей в Китай. Но получить разрешение на экспорт не удалось, и моржей перевезли в Крым — для участия в шоу и представлениях в крымском театре морских животных.

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Компания "Акватория" принадлежит ялтинскому депутату, главе фракции партии "Единая Россия" в Ялте Альберту Куршутову, который по совместительству руководит ялтинским театром морских животных. Театр занимается дельфинотерапией и демонстрирует шоу с морскими животными, к участию в которых планируется подключить и привезённых с Дальнего Востока моржей.

Куршутов Альберт Абдурашитович. Фото © Kurshutov.ru

Сменил артистов на зверей

Владелец морского зоопарка Альберт Куршутов родился в Узбекской ССР, свою карьеру начинал в Крыму — диджеем и ведущим, затем арт-директором. По его словам, он привозил на полуостров таких звёзд эстрады, как "ВИА Гра", Ляпис Трубецкой, группа "Иванушки International", "Руки вверх", "Агата Кристи", "Ария", "Гости из будущего", "Блестящие", и других исполнителей. В начале нулевых он даже организовал концерты "Мумий Тролля" и "Дискотеки авария" на Чукотке.

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Шоу с участием звёзд эстрады Куршутов сменил на представления морских зверей. Он стал совладельцем и директором ялтинского театра морских животных "Акватория". Другим совладельцем выступала фирма "Дельта-Нафта", которая до 2015 года была зарегистрирована в офшоре островного государства Белиз.

В 2014-м Куршутов стал городским депутатом, главой фракции партии "Единая Россия" в Ялте. Ему удалось неплохо продвинуться: Куршутов заседает в Консультационном совете при главе Крыма Сергее Аксёнове и является помощником депутата Госдумы. Помимо руководства городской ячейкой партии и театра с морскими зверями Куршутов руководит ещё и футбольным клубом "Кызылташ".

Борьба за чукотских моржей

Расставаться с купленными моржами Куршутов не собирается. За владение животными он борется с амурской природоохранной прокуратурой. Силовики подали на бизнесмена в суд и добились ареста моржей. Это значит, что компания ялтинского депутата не может продать или передать животных в другие руки до окончательного решения суда, которое может быть озвучено 18 мая. Сейчас животные остаются в крымском театре морских животных и пережидают там карантинные меры, введённые в России из-за распространения коронавируса. С дальневосточными моржами там соседствуют белухи, дельфины и морские львы.

Где-то в этих ялтинских постройках томятся на карантине дальневосточные моржи. © LIFE

Свобода непредсказуема