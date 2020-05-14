Четырём убийствам насильника вышел срок давности. Но за пятое маньяка приговорили к пожизненному

Военный суд Ростова на Дону приговорил "суворовского маньяка" к пожизненному лишению свободы. Давид Сарабашян убил и изнасиловал пять женщин. Первое убийство он совершил ещё в 2000-м, но поймали зверя только в 2018 году. Лайф разбирался в криминальной биографии дерзкого насильника и убийцы.

Мать Сарабашяна до сих пор не верит, что её сын Давид совершил все эти ужасные злодеяния, но суд решил иначе, отправив маньяка на пожизненное.

Три убийства в самоволке

Своё первое изнасилование и убийство Сарабашян совершил аж в 2000 году. Давид тогда служил в армии в Ростове-на-Дону и мучился от скуки в карауле военного госпиталя. В содеянном 20 лет назад Сарабашян признался сам.

Видео © youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации

Сарабашян тогда убежал в самоволку — "попить пивка" — и предложил на улице 27-летней женщине присоединиться к выпивке. На что та презрительно ответила, что "из горла пить не будет" и пошла своей дорогой. Сарабашян двинулся следом за жертвой и ударил её большим камнем по голове. Оглушённую женщину зверь оттащил в укромное место, где изнасиловал и задушил. Труп засыпал мусором и как ни в чём ни бывало вернулся в воинскую часть. Информированный источник в силовых структурах рассказал ростовским журналистам, что ещё тогда Сарабашяна могли бы поймать. Его ведь задержали по горячим следам по подозрению в изнасиловании и убийстве, но командир маньяка зачем-то подписал документы, свидетельствующие о том, что срочник был на вечерней поверке, чем спас его шкуру.

Сарбашян рассказывает, как нападал на женщин. Фото © youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации

Как это часто бывает, безнаказанность толкнула Сарабашяна на второе убийство — 32 -летней женщины, которое он тоже совершил в армейской самоволке в Ростове-на-Дону. После второй жертвы у маньяка окончательно сформировался собственный стиль: в безлюдном месте он подкарауливал одиноких женщин, нападал на них, оглушал или придушивал ремнём. Затем насиловал, убивал и скрывал труп под горой мусора или песка...

В хуторе Ленинаван у Ростова-на-Дону живёт полторы тысячи человек, в основном армяне. Однажды вечером в ноябре 2001-го 16-летняя Каринэ (имя изменено Лайфом) ушла с с дискотеки местного клуба, но домой так и не вернулась. Поиски Каринэ к успеху не привели. Но через несколько дней дети играли в футбол и мяч улетел за забор заброшенного овощехранилища. Один из ребят побежал за мячом и обнаружил руку убитой девушки, торчавшую из песка. Жители Ленинавана застыли от ужаса, от осознания того, что на хуторе произошло такое жуткое преступление. Но Сарабашяна тогда никто не заподозрил, поскольку он официально служил в Ростове, а домой опять сорвался в самоволку. К тому же семью Сарабашяна в хуторе уважали за боевые заслуги, в местной школе есть экспозиция, посвящённая его деду — ветерану ВОВ.

Сколько волка ни корми...

Следующее преступление Давид совершил снова в Ростове-на-Дону в 2003-м. Он сделал это по своей уже сложившейся схеме, напав в безлюдном месте на 41-летнюю женщину. После этого преступления Сарабашян вдруг осознал, что ходит по очень тонкому льду, и решил прекратить свою бесчеловечную и опасную практику. Ему это почти удалось — двенадцать лет Сарабашян ни на кого не покушался. Обзаведясь женой и детьми, он жил спокойной жизнью. Не соверши он новых изнасилований и убийств, маньяк мог бы спокойно оставаться на свободе до самой смерти: по старым преступлениям подтянуть его было очень трудно, да и срок давности по ним составляет пятнадцать лет.

Давид Сарабашян. Фото © 161.ru

Но в марте 2015-го мужчину снова искусил бес — и он снова напал в Ростове на 29-летнюю женщину. Однако той улыбнулась удача отбиться от маньяка и сбежать. Тогда Сарабашяна задержали второй раз. Доказательств его причастности к нападению найти не удалось, но его ДНК пополнило полицейскую базу. Это и помогло поймать маньяка после совершения им последнего изнасилования и убийства.

Капкан захлопнулся

Возможно, на последнее преступление маньяка толкнула общая жизненная неустроенность. Сарабашян не имел тогда постоянного места работы и перебивался случайными заработками. Он трудился на стройке в Суворовском микрорайоне. В октябре 2018-го его снова "накрыло". Около 21:00 из дома на прогулку вышла 24-летняя Маргарита Кузьминова. Она одиноко сидела на лавочке и привлекла внимание маньяка. Сарабашян был под мухой. Маньяк подкрался к жертве и накинул на шею свёрнутую в несколько раз куртку. Придушив девушку, Сарабашян отволок её в безлюдный уголок, где изнасиловал и убил. Также убийца похитил принадлежавшие жертве личные вещи.

Последняя жертва маньяка — Маргарита Кузьминова Фото © vk.com / Margarita Kuzminova