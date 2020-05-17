Золотодобытчики против тигров. Американский инвестор притаился и ждёт, кто кого съест

На Дальнем Востоке России развернулась борьба между охотниками за золотом и защитниками амурских тигров. В местах их проживания американец нашёл месторождение драгоценного металла. Скоро там могут начать добычу, но это лишит тигров исконных территорий, утверждают зоологи. Чем золотоискатель из США грозит амурскому тигру — в материале Лайфа.

В 2005 году гражданин США Томас Эдвард Боуэнс приехал на Дальний Восток в шляпе и с маленьким чемоданом. Он надеялся найти здесь новые золотоносные прииски. Его далёкий предок был первооткрывателем земель Северной Америки. По его примеру профессиональный геолог Томас отправился колесить по дальневосточным гектарам в поисках эльдорадо. Американец едва уговорил своих коллег заняться изучением золотодобычи на российском Дальнем Востоке. Смущали большие риски.

Томас Эдвард Боуэнс собирался разработать в России три месторождения золота Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Эльдорадо в дальневосточной России

История Боуэнса напоминает экспедиции конкистадоров вглубь Латинской Америки. Конечно, американцу не встречались воинственные индейцы и не грозила лихорадка, но предприятие всё-таки было рискованное. В России американца никто особо не ждал. Но авантюристу улыбнулась удача, за пару лет он нашёл сразу два крупных месторождения и продал их русским — крупным корпорациям "Полиметалл" и "Русская медная компания" с оборотами в десятки миллиардов рублей.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Но Томас на этом не остановился, отправляясь в Россию, он планировал открыть три месторождения. Тогда американский бизнесмен присмотрелся к наработкам ещё советских учёных и снова поймал удачу. Залежи меди и золота на юге Хабаровского края были открыты ещё в 60-х годах прошлого века, и тогда их признали неперспективными — в руде было мало золота. Но Томасу хватало, он всю жизнь и занимается именно такими месторождениями — с низким содержанием драгметалла в породе. Золотодобытчиков привлекает ещё и близость прииска к дорогам и центрам переработки. В общем, получили разрешение на разведку и собирались уже копать. Но рядом с месторождениями золота располагаются места рождения амурских тигров.

Тигры вокруг

Александр Баталов, директор лесоохотничьего хозяйства на юге Хабаровского края, где водятся дикие тигры, уже восемь лет следит за жизнью этих животных и охраняет их от браконьеров. При его участии написано 26 книг о тиграх, его статьи, посвящённые этим животным, опубликованы на сайте президента России. В лесоохотничьем хозяйстве Баталова проживает около 15–20 тигров (всего в Хабаровском крае их около 100, в России — 500), они размножаются круглый год. По словам собеседника Лайфа, жители сёл относятся к хищникам терпимо. Случалось, что дикие кошки воровали собак и даже нападали на людей. За несколько десятков лет охотникам удалось сформировать относительно мирную группу хищников, уверяет Баталов, агрессивных особей — "бандитов" — отстреливали, регулируя популяцию.

Александр Баталов, директор лесоохотничьего хозяйства. Фото © present-dv.ru / obraz

Защитники тигров

Хрупкому соседству людей и тигров могут помешать золотоискатели, утверждает собеседник. По его словам, добыча драгметалла вблизи мест обитания зверей лишит их возможности свободно перемещаться и создавать семьи — размножаться. Дело в том, что для добычи золота потребуется вырубить лес, провести буровзрывные работы и установить линию электропередачи (ЛЭП). Но и это ещё не всё. Отходы производства могут попасть в проходящие рядом реки Обор и Дурмин, по которым вредные химические вещества — цианиды — доберутся до бобрового заказника ниже по течению и могут загрязнить Петропавловское озеро, где нерестится около 70 видов рыб.

Дурминское лесоохотхозяйство. Фото © amurtigertracking.com

Глава лесоохотничьего хозяйства Александр Баталов уверяет, что можно заработать, не принося тиграм вреда. По словам собеседника Лайфа, "тигриная" тайга сама могла бы стать точкой притяжения международного туризма. Уже сегодня охотхозяйство Баталова зарабатывает на туристах несколько миллионов рублей в год, а прибыль могла бы вырасти и до миллиона долларов при поддержке властей, подсчитывает он фантастические доходы.

Золотодобытчики не соглашаются с зоологами. По их мнению, в лесах, где планируется вести добычу, все ценные породы деревьев вырубили ещё при СССР, так что хуже уже не будет. На стороне старателей и районные власти. Они уверяют, что золото добавит денег в бюджет и создаст рабочие места.

Конкиста наших дней

Дурминское месторождение с тиграми власти отдали золотодобытчикам ещё в 2014 году — ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГРК). Тогда экологи подготовили обращения в правительство и президенту России Владимиру Путину, который содействовал защите этих животных. По его поручению даже был создан фонд по охране амурских тигров. Ту атаку на земли диких кошек дальневосточным зоологам отбить удалось.

Но в начале 2020-го возникла очередная угроза. Лицензию на разработку месторождения у ВГРК за 94 миллиона выкупила фирма ООО "Пасифик майнинг". То есть формально в заглохший проект пришёл новый инвестор. На самом же деле обе компании принадлежат одному лицу — Алексею Орлову. Долю в его бизнесе имеет тот самый американец Томас Боуэнс. Похоже, схема по перекупке лицензии одной компании у другой позволяла инвестору, по крайней мере на первых порах, оставаться в тени и не провоцировать скандал с тиграми. И, кажется, ему это удалось.

Зоологи написали петицию против разработки месторождения и обратились к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, но он не откликнулся. "Чиновники пониже перехватили письмо, люди увидели, что на этом можно заработать", — подозревает глава лесоохотничьего хозяйства Александр Баталов.

Особо охраняемый зверь

Озаботились охраной амурского тигра ещё в СССР — первый строгий закон приняли в 1947 году. В девяностых и третьем тысячелетии законы ужесточали. И каждый год против браконьеров, охотящихся за дикими кошками, возбуждают уголовные дела. На проблему сохранения этих редких животных неоднократно обращал внимание Владимир Путин, в 2008 году он даже осматривал места обитания тигров и поручил создать фонд защиты этих животных.

О чём молчат экологи

Но у проблемы сохранения популяции амурских тигров есть ещё одна сторона, о которой обычно экологи не вспоминают. Амурский тигр — крупнейшее животное семейства кошачьих. Зверь стремителен в передвижении и прыжке, само произношение слова "тигр" происходит от древнего "быстро". Территория одной особи доходит до 800 квадратных километров, и, если корма достаточно, крупному хищнику этих сотен километров хватает. А когда амурского тигра начали спасать всем миром, он не только выжил, но и размножается. Тигры делят территории и ищут новые охотничьи угодья, а для крупнейшего из вида кошачьих человек мало чем отличается от косули. При этом строгие советские законы ещё ужесточаются: застрелить тигра — серьёзное преступление и крупный штраф — 500 тысяч рублей. Если перечитать начало абзаца, встреча с тигром в тайге или возле собственного дома на Дальнем Востоке ничего хорошего человеку не обещает. А расплодившиеся благодаря экологическим законам крупные хищники вынуждены искать новые источники пропитания, заходя на новые территории.

Тигр красивый, быстрый и крупный зверь Фото © Pixabay

Бывает и так, что защита природы и её обитателей в России осложняет не только жизнь местного населения, но и работу любого бизнеса. Лайф писал, как на Байкале исконных жителей природоохранной зоны фактически ограничили в правах на заработок и добычу пропитания ради сохранения священного озера. Если посмотреть на историю с золотым прииском в местах обитания тигров с точки зрения экономики и обеспечения местного населения работой, то уже не всё так однозначно. Золото не только приносит вред тиграм, но и даёт людям работу.