Суд арестовал главу Минсельхоза Пензенской области

Ленинский районный суд Пензы арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами. Ходатайства об аресте остальных двух задержанных по делу суд ещё рассматривает.
Напомним, 14 мая сотрудники ФСБ России пришли с обысками в здание Правительства Пензенской области, они были связаны с деятельностью главы областного Минсельхоза Андрея Бурлакова и доверенных ему лиц. В отношении чиновника завели уголовное дело.