Суд арестовал главу Минсельхоза Пензенской области

Ленинский районный суд Пензы арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами. Ходатайства об аресте остальных двух задержанных по делу суд ещё рассматривает.