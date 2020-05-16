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Суд арестовал главу Минсельхоза Пензенской области

Его подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами.

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Андрей Бурлаков. Фото © pnzreg.ru

Ленинский районный суд Пензы арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами. Ходатайства об аресте остальных двух задержанных по делу суд ещё рассматривает.

Напомним, 14 мая сотрудники ФСБ России пришли с обысками в здание Правительства Пензенской области, они были связаны с деятельностью главы областного Минсельхоза Андрея Бурлакова и доверенных ему лиц. В отношении чиновника завели уголовное дело.

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