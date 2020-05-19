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Кадыров призвал мусульман Чечни отпраздновать Ураза-байрам дома из-за коронавируса

Он напомнил, что нужно находиться в самоизоляции ради здоровья близких.

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Фото © VK / Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал мусульман встретить религиозный праздник Ураза-байрам дома из-за риска распространения коронавирусной инфекции, сообщение опубликовано на его страницах в соцсетях.

Оперштаб, а также муфтият республики едины в своём решении, что долгожданный и благословенный праздник Ураза-байрам каждая семья должна отметить дома, в самоизоляции. Единственный способ не допустить распространения коронавируса — это исключить контакты между людьми, — напомнил Кадыров.

Он отметил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то что праздник призван объединить верующих. Глава Чеченской Республики добавил, что режим самоизоляции в регионе продолжается, и призвал беречь своих близких и не посещать их в непростой период пандемии.

Ранее председатель Совета муфтиев России призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома.

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