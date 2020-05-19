"У всех хорошее настроение". Лайф узнал, что изменилось в Крыму после снятия самоизоляции — видео

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После того как в Крыму с 18 мая сняли обязательный режим самоизоляции, засидевшиеся дома люди отправились вспоминать любимые маршруты и гулять по побережью. Об этом Лайфу рассказала местная жительница.

— Открылись практически все сферы обслуживания, открыты магазины и парикмахерские, люди могут выходить на улицу, гулять и заниматься спортом, но [по-прежнему должны] строго соблюдать дистанцию и масочный режим, — уточнила она.

Собеседница Лайфа отметила, что свою работу также возобновил троллейбусный маршрут из Симферополя в Ялту. Отели, рестораны, бары, аквапарки и торговые центры пока по-прежнему закрыты, но жители надеются, что к началу июня они начнут принимать посетителей.

— По поводу курортного сезона пока ничего не понятно... На днях появились новости, что если статистика будет стабильной и не будет большого количества заболевших, то Крым откроет двери для туристов наряду с Кубанью, — добавила она.

На кадрах видно, что на улицах довольно много людей, многие выбрались отдохнуть к морю.