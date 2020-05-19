К слиянию Архангельской области и НАО предложили добавить Республику Коми

Рабочая группа, занимающаяся слиянием Архангельской области и Ненецкого автономного округа, предложила рассмотреть возможность включения в новый субъект на карте страны соседней Республики Коми. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя группы Матвея Чупрова.

— Одно из предложений — это объединение в один субъект не только Архангельской области и НАО, но и Республики Коми. Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно, — рассказал он.

Чупров объяснил эту инициативу тем, что такое слияние может дать сильный толчок в реализации масштабных проектов, а также сблизить регионы общими интересами. Что же касается НАО, то руководитель рабочей группы признался, что жители округа не сильно рады идее слияния регионов и в целом относятся к ней негативно.

— Рабочая группа продолжает собирать мнения и предложения. Мы будем привлекать узких специалистов, экспертов к нашей работе. Люди НАО очень переживают за округ как за свой дом, — подчеркнул Чупров.