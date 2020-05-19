Самый быстрый человек на Земле впервые стал отцом

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт и его возлюбленная Каси Беннетт впервые стали родителями. У пары родилась дочь, сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на сообщение премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесса. Имя малышки пока держится в тайне.

— Поздравляю нашу легенду спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с рождением дочери, — написал Холнесс.

Напомним, Болт и Беннет вместе с 2014 года. Возлюбленная младше спортсмена на четыре года. О беременности девушки стало известно в январе 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что звёздная пара — Хоакин Феникс и Руни Мара — в скором времени также станет родителями. Это будет первый ребёнок в молодой семье актёров.