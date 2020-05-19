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В Москве отменили несколько сотен штрафов, выписанных из-за ошибки автовладельцев

Обжаловать постановления МАДИ можно на сайте правительства столицы.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московская административная дорожная инспекция за два дня отменила почти 670 штрафов, связанных с неправильным указанием государственного номера автомобиля при привязке его к цифровому пропуску. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За два дня было отменено 667 штрафов, выписанных водителям, которые допустили небольшие ошибки, привязывая автомобильный номер к цифровому пропуску, — говорится в сообщении.

Там добавили, что 534 из них были аннулированы сегодня, а 133 — днём ранее. При этом отмечается, что обжаловать такой штраф можно как на сайте правительства столицы, так и на портале "Автокод". На обоих сайтах для этого существует специальный раздел.

Ранее власти столицы уже отменяли аналогичные штрафы для москвичей и призвали быть внимательнее при оформлении. Количество таких нарушений составляет лишь 3% от общего потока, а у городских властей нет цели собрать как можно больше штрафов.

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