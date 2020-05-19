В Москве отменили несколько сотен штрафов, выписанных из-за ошибки автовладельцев

Московская административная дорожная инспекция за два дня отменила почти 670 штрафов, связанных с неправильным указанием государственного номера автомобиля при привязке его к цифровому пропуску. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— За два дня было отменено 667 штрафов, выписанных водителям, которые допустили небольшие ошибки, привязывая автомобильный номер к цифровому пропуску, — говорится в сообщении.

Там добавили, что 534 из них были аннулированы сегодня, а 133 — днём ранее. При этом отмечается, что обжаловать такой штраф можно как на сайте правительства столицы, так и на портале "Автокод". На обоих сайтах для этого существует специальный раздел.