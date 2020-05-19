В Москве 16-летняя девочка обвинила приёмную мать в принуждении к сексу с начальником

В Москве 16-летняя девочка заявила, что приёмная мать принуждала её к половому контакту со своим начальником за деньги. Как сообщил Лайфу источник, по словам школьницы, это произошло прошлым летом.

Девочку удочерили в 2007 году, а позже у пары появились две родные дочери. При этом супруги часто ссорились, а в 2009 году развелись. Суд оставил всех детей с матерью, с чем категорически не был согласен бывший муж. Он пытался оспорить вердикт, но безрезультатно. Однако в начале 2020 года две старшие девочки сами сбежали к отцу.

Примерно в это же время на мать поступила жалоба в прокуратуру. Автор представился поддельной фамилией, рассказал о непристойном предложении женщины. Та якобы предлагала ему заняться сексом втроём — с ней и её 16-летней дочерью.

Уже в апреле на женщину написал заявление бывший муж. Экс-супруг утверждал, что приёмная дочь рассказал ему о попытке матери принудить её к близости с её начальником. По словам девочки, это произошло прошлым летом после визита на работу к матери. По пути домой женщина якобы заявила дочери, что её директор "любит молоденьких девочек" и она ему понравилась. Школьница расплакалась, и разговор прекратился. Но спустя несколько дней мать снова повторила предложение и попросила ей помочь, ведь тогда она получит деньги. Женщина также пыталась убедить дочь согласиться, говоря, что сама с 14 лет спит с мужчинами.

Школьница снова заплакала, после чего приёмная мать её оставила. О случившемся девочка никому не рассказывала до декабря 2019 года. Тогда она призналась отцу.