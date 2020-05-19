Лавров допустил подорожание газа для Европы из-за препятствий "Северному потоку — 2"

Препятствия, которые европейские страны создают для прокладки газопровода "Северный поток – 2" из России, в итоге скажутся на стоимости топлива для ЕС. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Эксперты, повторю, это их мнение, сходятся в том, что практически все вот эти варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза, — сказал министр.

Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что газопровод всё же будет достроен, несмотря в том числе на возможный пересмотр Данией своего согласия на реализацию проекта.

Глава МИД РФ отметил, что есть разные правовые инструменты для разрешения ситуации, хоть вокруг проекта уже "немало политизированных решений".