Минфин решил не продлевать действие ЕНВД

В России решили не продлевать действие единого налога на вменённый доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Минфин.

— Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать, — отметили в ведомстве.

Сейчас вопрос сняли с повестки дня, в Минфине заявили, что предложение потеряло свою актуальность.

Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Согласно этому налоговому режиму, предприниматели платят налог с вменённого им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения.