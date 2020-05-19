Минфин решил не продлевать действие ЕНВД

В России решили не продлевать действие единого налога на вменённый доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Минфин.
— Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать, — отметили в ведомстве.
Сейчас вопрос сняли с повестки дня, в Минфине заявили, что предложение потеряло свою актуальность.
Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Согласно этому налоговому режиму, предприниматели платят налог с вменённого им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения.
Ранее Лайф сообщил, что самозанятым москвичам, которые заплатили налог на профессиональный доход, вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год.