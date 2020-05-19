Полиция разогнала подпольный концерт в рязанском баре — видео

Нарушители собрались в баре на улице Почтовой, всего мероприятие посетило 48 человек, 13 из них выписали протоколы по статье "Невыполнение правил поведения в случае угрозы возникновения ЧС", ещё 35 получили уведомления о недопущении нарушения режима самоизоляции. Отмечается, что многие посетители концерта пришли в заведение без защитных средств. Решившим повеселиться гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, а сотрудников заведения привлекут к строгой административной ответственности за организацию мероприятия.