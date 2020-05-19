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Полиция разогнала подпольный концерт в рязанском баре — видео

Нарушителям самоизоляции выписали протоколы.

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Полиция Рязани сорвала подпольный концерт в стиле стендап. Об этом сообщается в группе ведомства во "ВКонтакте".

Нарушители собрались в баре на улице Почтовой, всего мероприятие посетило 48 человек, 13 из них выписали протоколы по статье "Невыполнение правил поведения в случае угрозы возникновения ЧС", ещё 35 получили уведомления о недопущении нарушения режима самоизоляции. Отмечается, что многие посетители концерта пришли в заведение без защитных средств. Решившим повеселиться гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, а сотрудников заведения привлекут к строгой административной ответственности за организацию мероприятия.

В ходе разбирательств также выяснилось, что в баре продавались спиртные напитки без соответствующей сертификации, это также попало под протокол.

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