В Минпромторге пообещали, что стоимость масок будет снижаться

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заверил, что цена на медицинские маски будет снижаться, а после пандемии средства индивидуальной защиты снова будут стоить пять-семь рублей, как это было раньше.

— Безусловно, когда закончится пандемия — скорей бы это уже произошло, — цена маски вернётся к этому значению, потому что просто на неё не будет спроса, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Евтухов добавил, что производство сейчас выпускает гораздо большее количество индивидуальных защитных средств, чем нужно в нормальной жизни, поэтому в скором времени цены опустятся до тех показателей, которые наблюдались до коронавируса.