НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Минпромторге пообещали, что стоимость масок будет снижаться

В ведомстве отметили, что сейчас их выпускают намного больше, чем нужно при нормальной жизни без коронавируса.

259

Фото © Pixabay

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заверил, что цена на медицинские маски будет снижаться, а после пандемии средства индивидуальной защиты снова будут стоить пять-семь рублей, как это было раньше.

Безусловно, когда закончится пандемия — скорей бы это уже произошло, — цена маски вернётся к этому значению, потому что просто на неё не будет спроса, сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Евтухов добавил, что производство сейчас выпускает гораздо большее количество индивидуальных защитных средств, чем нужно в нормальной жизни, поэтому в скором времени цены опустятся до тех показателей, которые наблюдались до коронавируса.

Ранее в Минпромторге заверили, что масок в России хватит всем, даже в случае всеобщего масочного режима.

Выбор редакции

Loading...