На 83-году жизни скончался режиссёр Александринского театра Владимир Голуб

Заслуженный деятель культуры, режиссёр Александринского театра Владимир Голуб ушёл из жизни 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как уточняется, Голуб скончался на 83 году жизни после продолжительной болезни. Творческое наследие известного постановщика — 16 спектаклей, которые долгое время оставались в репертуаре и пользовались успехом у зрителей.

— С 1987 по 2006 годы Владимир Голуб служил в Александринском театре. Наиболее ярко талант режиссёра проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актёрской игры, — отметили его коллеги.