"Спасаем жизни". В США заявили, что отправляют аппараты ИВЛ не из политических соображений

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что Вашингтон направляет в другие страны аппараты искусственной вентиляции лёгких не из политических соображений, а ради спасения жизни людей.

— Если мы можем спасти жизни в других странах, то это хорошее дело. Мы лишь стремимся спасти жизни. Возможно, это хорошо с дипломатической точки зрения, но это не является целью, — подчеркнул глава государства в ответ на вопрос, собирается ли он поставками снизить влияние Китая.

Он добавил, что в некоторых странах нет возможности самостоятельно производить аппараты ИВЛ, поэтому США поставляют сотни и даже тысячи таких приборов. Трамп также рассказал, что ему поступают "необычные" просьбы о помощи от тех стран, которые в нормальных условиях не обратились бы за содействием.

Президент также заявил сегодня на заседании кабинета, что в ближайшие дни подпишет указ об отмене нормативных актов, которые мешают Соединённым Штатам восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса.

— Поручаю ведомствам пересмотреть сотни уже отложенных из-за вируса мер на предмет их возможной полной отмены, — сказал он.

Трамп добавил, что министерства должны будут разработать новые законы и акты, которые позволят создать больше рабочих мест.