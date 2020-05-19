Туризм начнёт постепенный выход из карантина в некоторых регионах России с 1 июня

— Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы , — сказала Догузова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Глава ведомства подчеркнула, что в зависимости от ситуации в регионах правила могут немного отличаться. Тем не менее, уже сейчас есть уверенность в том, что санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией скоро начнут принимать постояльцев. В некоторых регионах обсуждается открытие апарт-отелей и отелей с коттеджным размещением. Кроме того, Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения профилактических требований к санаториям. Жёсткие меры, по словам Догузовой, "лишь мешают бизнесу запуститься".