Глава Минобороны Чехии ответил на письмо Шойгу о памятнике Коневу

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар направил в Минобороны РФ официальный ответ на запрос вернуть демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу. В своём послании он заявил о невозможности передачи монумента.

Метнар пояснил, что памятник не является собственностью ведомства и не находится на его территории. Кроме того, по чешским правовым нормам он не входит в категорию военных захоронений.

— Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России, — цитирует фрагмент послания РИА "Новости".

Метнар напомнил, что Минобороны и муниципальные власти Чехии выделяют средства для поддержания и реконструкции четырёх тысяч военных захоронений советских солдат. Что же касается передачи России памятника маршалу Коневу, то этот вопрос, по его мнению, можно решить в формате дипломатических консультаций на уровне посольств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года. Они также могли бы способствовать двусторонним взаимодействиям в вопросе сохранения могил.