Глава Минобороны Чехии ответил на письмо Шойгу о памятнике Коневу

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар направил в Минобороны РФ официальный ответ на запрос вернуть демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу. В своём послании он заявил о невозможности передачи монумента.
Метнар пояснил, что памятник не является собственностью ведомства и не находится на его территории. Кроме того, по чешским правовым нормам он не входит в категорию военных захоронений.
— Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России, — цитирует фрагмент послания РИА "Новости".
Метнар напомнил, что Минобороны и муниципальные власти Чехии выделяют средства для поддержания и реконструкции четырёх тысяч военных захоронений советских солдат. Что же касается передачи России памятника маршалу Коневу, то этот вопрос, по его мнению, можно решить в формате дипломатических консультаций на уровне посольств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года. Они также могли бы способствовать двусторонним взаимодействиям в вопросе сохранения могил.
Напомним, памятник маршалу Ивану Коневу в Праге был осквернён 3 апреля: группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа памятника Коневу написал обращение в адрес главы Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России снесённый памятник. Руководитель отдела коммуникаций Минобороны Чехии ответил, что это невозможно.