В Палестине заявили о выходе из всех соглашений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с США и Израилем из-за территориальных претензий на палестинские земли. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Аль-Джазира".

Палестинский лидер потребовал от Израиля, чтобы тот взял на себя ответственность перед международным сообществом как "оккупационная сила на оккупированной территории" его страны. Кроме того, Аббас обвинил Вашингтон в несправедливости к его народу и поддержке "враждебных израильских" решений.

— Возлагаем на США полную ответственность за несправедливость по отношению к палестинскому народу, мы считаем их главным партнёром оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях, — подчеркнул он.

Аббас добавил, что палестинская национальная администрация готова пойти на переговоры и рассмотреть вопрос о создании двух государств при условии, что на границе будут присутствовать представители третьей стороны. Он также отметил, что Палестина по-прежнему требует членства во всех международных организациях, в которые её пока не включили.