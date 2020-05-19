"У стран есть два пути". Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в пользу прямого диалога с Россией. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала "Рустави 2".

При этом она отметила, что отношения между государствами могут развиваться лишь в двух направлениях.

— Я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю, — сказала она.

Зурабишвили пошутила, что если кто-то знает третий путь, то она готова выслушать предложения.

По словам президента Грузии, диалог ради диалога будет бессмысленным, потому что он не приведёт к выходу из конфликта. Она отметила, что необходимы определённые обстоятельства, которые принесут пользу для страны.