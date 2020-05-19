Суд не признал дочерью Сальвадора Дали испанку, добившуюся эксгумации его останков

Суд Мадрида отказал в требовании признать испанку Пилар Абель дочерью знаменитого художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает издание Ara со ссылкой на заявление фонда "Гала — Сальвадор Дали".

Теперь жительница Фигераса должна оплатить связанные с судебным разбирательством расходы, также как и эксгумацию тела художника.

Суд также отклонил апелляцию, поданную Пилар Абель, которая утверждала, что ДНК-тестирование останков Дали на их родство было ложным, а лаборатория не аккредитована. В решении говорится, что заявление не соответствует действительности и сомнения в достоверности теста появилось лишь после оглашения его результата.

Испанка сообщила, что намерена подавать жалобу в Верховный суд и не согласна с вынесенным постановлением. Как сообщили изданию источники в фонде "Гала — Сальвадор Дали", они не будут взыскивать с женщины издержки, поскольку она признана несостоятельной. Отмечается, что представители фонда хотят поскорее забыть о неприятном эпизоде.

Напомним, Абель утверждает, что её мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов якобы работала в доме друзей Сальвадора Дали в Кадакесе и имела связь с известным сюрреалистом, который в ту пору жил там с супругой Галой. Антониа, которой на тот момент было 25 лет, забеременела и переехала в Кастельон-де-Ампуриас. Там девушка вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан, который и стал официальным отцом Пилар.