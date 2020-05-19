НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник

Однако она не учла, что костюм будет просвечивать.

200

В Туле одна из медсестёр местной областной больницы из-за жары надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать. Об этом сообщает портал "Тульские новости".

Фото © "Тульские новости"

Источник издания отметил, что женщина не ожидала, что костюм будет просвечивать.

В местном Минздраве сотруднице лечебного учреждения сделали замечание, а также провели с её коллегами разъяснительную беседу. Персоналу больницы напомнили о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду.

Ранее медсёстры рассказали о самом трудном в борьбе с коронавирусом.

Выбор редакции

Loading...