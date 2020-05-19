"Молимся за тех, кого коснулась пандемия". В США заявили, что рады выздоровлению Мишустина

— Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса, — сказал собеседник агентства.

Напомним, коронавирусная инфекция у Мишустина была диагностирована в конце апреля. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил и.о. премьера первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Глава кабмина проходил лечение в больнице, но постоянно находился на связи с коллегами. На последних этапах лечебного процесса он даже проводил заседание в формате видеоконференции. Лайф писал, что 19 мая Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.