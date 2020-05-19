Johnson & Johnson прекратила выпуск детской присыпки с тальком в США и Канаде

Компания Johnson & Johnson прекратила производство присыпки на основе талька Baby Powder в США и Канаде после многочисленных судебных исков от покупателей. Об этом сообщается на сайте организации.
— Спрос на детскую присыпку Johnson's Baby в Северной Америке, основанную на тальке, снижается в значительной степени из-за изменений в привычках потребителей и подпитывается дезинформацией о безопасности продукта и шквалом судебных разбирательств, — отметили производители.
Johnson & Johnson настаивает на безопасности своего товара и подтверждает слова исследованиями. В компании выразили готовность бороться за репутацию.
На рынках США и Канады продолжат продавать присыпку на основе кукурузного крахмала, а средство с тальком будет реализовываться до тех пор, пока запасы ретейлеров не кончатся. Кроме того, оба типа Baby Powder продолжат продавать в других странах, где они пользуются спросом.
В октябре 2019 года Johnson & Johnson отозвала 33 тысячи бутылочек с присыпкой после нескольких судебных исков. Одно из таких судебных слушаний завершилось выплатой 29 миллионов долларов женщине, которая заболела раком после использования присыпки от данного производителя. До этого суд удовлетворил коллективный иск на 4,7 миллиарда долларов от 22 женщин.