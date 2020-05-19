Johnson & Johnson прекратила выпуск детской присыпки с тальком в США и Канаде

Компания Johnson & Johnson прекратила производство присыпки на основе талька Baby Powder в США и Канаде после многочисленных судебных исков от покупателей. Об этом сообщается на сайте организации.

— Спрос на детскую присыпку Johnson's Baby в Северной Америке, основанную на тальке, снижается в значительной степени из-за изменений в привычках потребителей и подпитывается дезинформацией о безопасности продукта и шквалом судебных разбирательств, — отметили производители.

Johnson & Johnson настаивает на безопасности своего товара и подтверждает слова исследованиями. В компании выразили готовность бороться за репутацию.

На рынках США и Канады продолжат продавать присыпку на основе кукурузного крахмала, а средство с тальком будет реализовываться до тех пор, пока запасы ретейлеров не кончатся. Кроме того, оба типа Baby Powder продолжат продавать в других странах, где они пользуются спросом.