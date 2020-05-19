В РГО опровергли информацию об обнаружении гигантской пирамиды на Урале

Информация об обнаружении огромной пирамиды на Приполярном Урале не является достоверной. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного отделения Русского географического общества сообщает URA.ru.

— Новость об обнаружении на Приполярном Урале в районе Народо-Итьинского кряжа большой "пирамиды", интересе к этому объекту Русского географического общества и планах летом направить туда экспедиции является фейком, — заявили представители РГО.

Они объяснили, что данная горная вершина давно известна и нанесена на все топографические карты. Появление публикации представители организации назвали попыткой привлечь внимание к компании, организующей туры.