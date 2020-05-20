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Экс-депутат Рады предложил потребовать у НАТО $200 млрд

Он уверен, что если б Незалежная в своё время не отказалась от ядерного арсенала, то альянс потратил бы намного больше на обеспечение своей безопасности.

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Фото © Pixabay

Бывший замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко и бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко заявил, что Украина должна потребовать у НАТО компенсацию в 200 миллиардов долларов за участие в Будапештском меморандуме. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала "Черноморская ТРК".

Сенченко заметил, что если бы Незалежная отказалась от подписания документа, то могла бы возникнуть угроза распространения "ядерных ракетных технологий" и ядерных компонентов. Кроме того, Североатлантический альянс в последние 26 лет понёс бы значительные расходы, если бы ядерный арсенал остался у Украины. В связи с этим он считает, что Киев может требовать "свою долю".

Мы считаем, что прямой выигрыш (стран НАТО) составил как минимум один триллион долларов за это время, как минимум, и Украина имеет право ну хотя бы на 20% от этого экономического эффекта - 200 миллиардов, — сказал экс-депутат.

Напомним, Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан 5 декабря 1994 года. Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. После присоединения Киева к ДНЯО он был уничтожен.

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