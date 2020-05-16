Призрак Чернобыля. Почему АЭС Украины выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку

По данным главы энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса, вечером 14 мая на аварийный ремонт был выведен третий энергоблок Южно-украинской АЭС в Николаевской области. В результате суммарная эксплуатационная мощность атомных блоков всего украинского "Энергоатома" упала до 6780 МВт, что составляет менее 49% от общей установленной мощности электростанций.

Публицист Анатолий Вассерман полагает, что такая ситуация очень опасна для ядерной энергетики, так как та, имея ряд несомненных достоинств, таких как дешевизна получаемой энергии и минимальное из существующих загрязнение окружающей среды, обладает крайне высокой чувствительностью к перепадам напряжения.

— Атомные блоки целесообразно использовать в максимально стабильном режиме, компенсируя колебания в нагрузке энергосети иными средствами. Дело в том, что при низкой мощности ядерного реактора срабатывает так называемое отравление, там продолжают накапливаться различные отходы ядерной реакции, но если в нормальном режиме эти отходы просто сгорают, то при остановке этого не происходит — и отходы стремительно накапливаются, мешая повторному запуску. Знаменитый Чернобыль потому и случился, что Киевэнерго попросило запустить в рабочий режим реактор, который был введён в остановку, — пояснил эксперт.

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что, несмотря на столь прискорбное положение вещей, всё не так плохо, так как реакторы ещё советские и способны работать в экстремальных условиях.

— Если бы реакторы строились в Незалежной, то, конечно, пугаться стоило бы уже в момент их первого включения, но, слава богу, они ещё советские. Другой вопрос, что им минимум лет 30, то есть их сроки годности подходят к концу, и сами украинские атомщики уже давно бьют тревогу. А в рамках десоветизации в союзные реакторы украинская власть решила загонять американское ядерное топливо. Вот только они не приняли его. В итоге эксперимент растянулся, но полностью перейти на импортное топливо украинцы не могут. Напомню и про важную деталь, если "Росатом" по договору забирал отработанное топливо себе, то американцы оставляют на месте. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что, если дела так пойдут и дальше, Украина станет радиоактивной свалкой, — заявил политолог.

Ключевой вопрос украинской атомной энергетики, полагает экономист Александр Роджерс, кроется в том, что страна имеет тотальное и умышленное недофинансирование в этой области.

— Опасность Чернобыля минимальна, всё-таки там ещё есть специалисты и автоматика ещё советская должна глушить эти вещи. С другой стороны, если станции одна за другой выходят из строя, то говорить тут не о чем. Срок службы исчерпан. Последние шесть лет на Украине стабильно поднимается вопрос о том, что нужны средства. Это сотни миллионов долларов, которые надо потратить. Но всё так же уверенно украинская власть отвечает, что этих денег у неё нет. На войну, отмечу, они тратят до 20% бюджетных средств, а на ремонт АЭС уже не хватает. Это, впрочем, понятно, на войне пилить деньги значительно проще, — отметил Роджерс.

Анатолий Вассерман заметил, что одним из факторов, который влияет на нестабильность АЭС, является и политическое решение украинских властей перегружать ядерные станции.

— Украина теперь не покупает энергоуголь в Донбассе, точнее покупает, но очень небольшое количество окружными путями, она резко сократила закупки газа из России, формально покупая его в Европе. В итоге у Украины нет средств на нормальную эксплуатацию энергетики, поэтому ядерные станции используются не в штатном режиме, а в переменном режиме, это, конечно, многократно усложняет работу. Есть ещё одна причина поломок: там очень плохо обстоят дела с подготовкой новых специалистов, получается ситуация, когда ещё советские кадры работают, но их практически некем заменить. В общем, сама ситуация, когда ядерные реакторы гоняют в переменном режиме, — достаточный аргумент для того, чтобы не ждать для Украины ничего хорошего в ядерной энергетике, — говорит эксперт.