Эксперты выявили более 250 мошеннических сайтов с фейковой доставкой товаров

Международная компания Group-IB выявила и направила на блокировку более 250 фейковых сайтов "курьерских" служб, наживающихся на людях во время пандемии. Об этом сообщают "Известия".

Злоумышленники публикуют в Сети объявления о продаже различных товаров по привлекательной цене и предлагают потенциальным покупателям продолжить разговор в каком-нибудь мессенджере. Далее они просят свою жертву прислать адрес и номер телефона. После этого "продавец" отправляет ссылку на фишинговый сайт курьерской службы. Покупатель думает, что оплачивает "покупку" с помощью банковской карты, а на самом деле передаёт личные данные мошенникам.

Иногда преступники предлагают оформить возврат средств из-за непредвиденных обстоятельств и повторно обманывают своих "клиентов".

— Мошенников в Сети сейчас больше, чем когда-либо. Мы активно блокируем подобные мошеннические ресурсы, однако они могут появляться вновь, учитывая востребованность курьерских услуг, — заявил руководитель CERT-GIB Александр Калинин.