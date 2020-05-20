Мексика и США продлили запрет на пересечение наземной границы из-за CoViD-19

Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом страна решила продлить запрет на пересечение общей границы с США. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

— Мексика и США договорились продлить ещё на 30 дней ограничения на необязательное наземное пересечение общей границы, — отметили в сообщении.

Отмечается, что правила, введённые 21 марта, остались без изменений. Запрет не распространяется на поставку продуктов питания, лекарств, топлива и других необходимых товаров, а также поездки в медицинских, армейских, образовательных и правительственных целях.

Кроме того, закрытыми остаются границы между США и Канадой. Этот запрет также будет действовать ещё 30 дней.