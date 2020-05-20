Пенсии с 1 июня. Правила оформления документов и получения выплат

Лайф выяснил, каким будет порядок получения пенсий в июне, а также кто может рассчитывать на дополнительные выплаты.

Уже с 1 июня в силу вступают новые поправки в закон "Об исполнительном производстве". Теперь банки обязаны фильтровать денежные поступления на счета клиентов. Отдельная маркировка вводится для социальных выплат. Это делается для того, чтобы защитить их от принудительного списания за долги.

— Речь идёт, в частности, о наложении моратория на взыскание долгов с пенсий по потере кормильца, а также ряда других социальных выплат и пособий от государства, — пояснила специалист в области GR-практики Евгения Соколовская. — Теперь, если у человека есть задолженность и на его счёт пришла социальная выплата, её автоматически не спишут.

По закону, до 1 июля все пенсионеры, которые получали выплаты через банки, должны были перейти на карту "Мир". Последние переводы на карты платёжных систем Visa и Mastercard должны были пройти в июне. Из-за пандемии коронавируса ситуация изменилась.

— Банк России продлил процесс перехода пенсионеров на карты национальной платёжной системы "Мир" до 1 октября 2020 года, — сообщили в Пенсионном фонде России. — Обращаем внимание, что выпуском новых карт занимаются именно банки. Извещать Пенсионный фонд об изменении реквизитов карты необязательно. Сведения об этом в ПФР поступят из банка.

Из-за переноса ЕГЭ в июне ещё одну выплату смогут получить пенсионеры, у которых есть иждивенцы. Речь идёт о школьниках, которым уже исполнилось 18 лет.

— Фиксированную выплату на иждивенца платят до тех пор, пока ребёнок не окончит школу, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — По информации Рособрнадзора, "срок начала основного периода ЕГЭ-2020 будет перенесён на 8 июня, ОГЭ-2020 — на 9 июня". Это значит, что и срок окончания школы тоже переносится.

На июнь продлевается и временный порядок оформления и получения пенсий, который действует в период эпидемии коронавируса. Как сообщили в ПФР, по закону, пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу фонда или доставочную организацию. Таким образом ему нужно подтвердить факт получения денег.

— До июля данный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода, — пояснили в ПФР.

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы тоже не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Она назначается при условии личного заявления пенсионера, которое подтверждает его фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, иначе человек потеряет право на выплату. До июля порядок подтверждения места жительства приостановлен. Пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию Пенсионный фонд России