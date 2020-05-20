Кембриджский университет отменил все очные лекции до 2021 года из-за пандемии

Кембриджский университет отменил все очные лекции вплоть до 2021 года. Занятия для студентов планируют проводить в онлайн-режиме. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление образовательного учреждения.

Также на период эпидемии CoViD-19 закрыли все студенческие городки. Экзамены и занятия переведены на удалённый режим с марта.

Руководство Кембриджа отметило, что в дальнейшем планирует обсудить возможность создания небольших групп для очных занятий.

— Университет постоянно приспосабливается к меняющимся советам, возникающим во время этой пандемии. Это решение было принято сейчас, чтобы облегчить планирование, но, как всегда, оно будет пересмотрено, если будут внесены изменения в официальные рекомендации по коронавирусу, — заявили в образовательном учреждении.