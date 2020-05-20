В Мексике заявили об эффективности ремдесивира против CoViD-19

Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алкосер рассказал об успешных испытаниях ремдесивира на пациентах с тяжёлой формой коронавирусной инфекции.

— Препарат помогает сократить срок пребывания в критической клинической ситуации, требующей искусственной вентиляции... У пациентов сократилась на 20–25% длительность госпитализации, — цитирует главу ведомства Excelsior.

Как уточняется, в исследованиях принимало участие семь пациентов. Алкосер добавил, что теперь испытания планируют продолжать на пациентах из групп риска.