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В Мексике заявили об эффективности ремдесивира против CoViD-19

Учёные планируют продолжить тестирование препарата на больных из групп риска.

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Фото © Pixabay

Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алкосер рассказал об успешных испытаниях ремдесивира на пациентах с тяжёлой формой коронавирусной инфекции.

Препарат помогает сократить срок пребывания в критической клинической ситуации, требующей искусственной вентиляции... У пациентов сократилась на 20–25% длительность госпитализации, — цитирует главу ведомства Excelsior.

Как уточняется, в исследованиях принимало участие семь пациентов. Алкосер добавил, что теперь испытания планируют продолжать на пациентах из групп риска.

Ранее Лайф сообщал, что хакеры украли доступ к суперкомпьютерам, которые искали вакцину от коронавируса.

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