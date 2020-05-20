Bloomberg исправило статью о коронавирусе в России после заявления Посольства РФ

Агентство Bloomberg внесло правки в свою статью о распространении коронавируса в России после того, как материал раскритиковали представители Посольства РФ в США. Об этом сообщает РИА "Новости".

Журналисты изменили подписи в графике, иллюстрирующем данные Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напомним, ранее Посольство РФ обвинило Bloomberg в подлоге и потребовало опровержения публикации, в которой приводились неверные данные о числе больничных коек в стране. Дипломаты уточнили, что в статье приводится статистика Всемирного банка о количестве больничных коек на 1000 человек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2013 год, графики просто поменяли местами.