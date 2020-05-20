Microsoft создала суперкомпьютер для развития искусственного интеллекта

Компания Microsoft на своей онлайн-конференции для разработчиков представила суперкомпьютер, созданный на базе облака Azure. Как сказано в блоге компании, устройство было разработано для исследовательской организации OpenAI, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман.

Суперкомпьютер входит в пятёрку мощнейших в мире, а его создание на базе облака позволяет ему обеспечить быстрое развёртывание, надёжность дата-центров и доступ к сервисам Azure.

Процессор разработки состоит из 285 тысяч ядер. Кроме того, в нём десять тысяч графических процессоров (GPU), а пропускная способность сети — 400 гигабит в секунду для каждого GPU-сервера.