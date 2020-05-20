Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 20 мая

Небольшой дождь, переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 20 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ночью столбики термометров покажут до плюс четырёх градусов. Порывы западного и северо-западного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье также прогнозируются осадки, дневная температура колеблется в пределах 12–17 градусов выше ноля, к ночи похолодает до одного градуса.