"Одноклеточные". Украинский журналист оскорбил русскоязычных сограждан

Украинский журналист Остап Дроздов, известный своими провокационными и некорректными заявлениями, заявил в эфире своего ютуб-канала, что русскоговорящим соотечественникам, которые не выучили "мову", стоит путешествовать не по Западной Украине, а по Золотому кольцу России.
Он подчеркнул, что в Незалежной никто не обязан понимать русский язык, а вот украинский — должны все, и никак не наоборот.
— Идёт речь об одноязычной, одноклеточной публике, которая сознательно подменяет понятия. Что я хочу тут акцентировать: каждый человек, который живёт на Украине, который является гражданином Украины, он обязан знать государственный язык своей страны. При этом никто не обязан знать русский язык. Забудьте, уважаемые, про знак равенства — нет знака равенства, — сказал журналист.
Он добавил, что не обязан уважать право человека разговаривать по-русски на территории Незалежной. При этом он назвал русский язык "агрессивно-оккупационным и угрожающим".
Напомним, 25 апреля прошлого года парламент Незалежной принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В команде президента Владимира Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать. В Раде тоже нашлись противники закона, которые сочли его проявлением неофашизма.