"Одноклеточные". Украинский журналист оскорбил русскоязычных сограждан

Украинский журналист Остап Дроздов, известный своими провокационными и некорректными заявлениями, заявил в эфире своего ютуб-канала, что русскоговорящим соотечественникам, которые не выучили "мову", стоит путешествовать не по Западной Украине, а по Золотому кольцу России.

Он подчеркнул, что в Незалежной никто не обязан понимать русский язык, а вот украинский — должны все, и никак не наоборот.

— Идёт речь об одноязычной, одноклеточной публике, которая сознательно подменяет понятия. Что я хочу тут акцентировать: каждый человек, который живёт на Украине, который является гражданином Украины, он обязан знать государственный язык своей страны. При этом никто не обязан знать русский язык. Забудьте, уважаемые, про знак равенства — нет знака равенства, — сказал журналист.

Он добавил, что не обязан уважать право человека разговаривать по-русски на территории Незалежной. При этом он назвал русский язык "агрессивно-оккупационным и угрожающим".