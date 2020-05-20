В Сбербанке назвали новые виды мошеннических схем, набирающих популярность в пандемию

Во время пандемии мошенники часто пользуются схемой с кадровыми агентствами и возвратом НДС. Кроме того, они часто имитируют инициативы известных брендов. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
— Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удалёнке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате — ни денег, ни работы, — приводит его слова РИА "Новости".
Те, кто эксплуатирует схему с возвратом НДС, обычно размещают в Сети видеоролики с обещанием вернуть налог на добавленную стоимость оставшимся без работы. Под записью, как правило, размещают ссылку на сайт, где граждане совершают расходные операции и теряют свои деньги. В последнее время также появилось много интернет-компаний, которые завлекают доверчивых людей, предлагая им воспользоваться волатильностью криптовалют.
Популярна также продажа тестов на коронавирус. При переходе по ссылке для их оплаты покупатель попадает на фальшивый сайт и переводит средства обманщикам. Таким же способом на людях наживаются лжепродавцы масок.
Преступники также проводят специальные акции, в которых копируют популярные хештеги (#сидидома, #домалучше и другие), обещая гражданам прибыль. Для этого они обычно предлагают отправить данные банковской карты и код из смс. Так же поступают и те, кто обещает вознаграждение после прохождения опроса.
Кузнецов отметил, что в арсенале обманщиков есть ещё несколько схем, однако они менее популярны. Он добавил, что, несмотря на активную блокировку фишинговых сайтов, на их месте быстро появляются новые.
Ранее сообщалось, что эксперты компании Group-IB выявили и направили на блокировку более 250 мошеннических сайтов с фейковой доставкой товаров.