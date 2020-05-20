В Сбербанке назвали новые виды мошеннических схем, набирающих популярность в пандемию

Во время пандемии мошенники часто пользуются схемой с кадровыми агентствами и возвратом НДС. Кроме того, они часто имитируют инициативы известных брендов. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

— Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удалёнке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате — ни денег, ни работы, — приводит его слова РИА "Новости".

Те, кто эксплуатирует схему с возвратом НДС, обычно размещают в Сети видеоролики с обещанием вернуть налог на добавленную стоимость оставшимся без работы. Под записью, как правило, размещают ссылку на сайт, где граждане совершают расходные операции и теряют свои деньги. В последнее время также появилось много интернет-компаний, которые завлекают доверчивых людей, предлагая им воспользоваться волатильностью криптовалют.

Популярна также продажа тестов на коронавирус. При переходе по ссылке для их оплаты покупатель попадает на фальшивый сайт и переводит средства обманщикам. Таким же способом на людях наживаются лжепродавцы масок.

Преступники также проводят специальные акции, в которых копируют популярные хештеги (#сидидома, #домалучше и другие), обещая гражданам прибыль. Для этого они обычно предлагают отправить данные банковской карты и код из смс. Так же поступают и те, кто обещает вознаграждение после прохождения опроса.

Кузнецов отметил, что в арсенале обманщиков есть ещё несколько схем, однако они менее популярны. Он добавил, что, несмотря на активную блокировку фишинговых сайтов, на их месте быстро появляются новые.