СМИ: В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на свой источник.

По данным издания, в документе предусмотрена возможность досрочной пенсии для граждан предпенсионного возраста, которые потеряли работу за три года до выхода на отдых. По действующему законодательству эта возможность есть у тех, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста. При этом обязательным условием является наличие 20-летнего страхового стажа для женщин и 25-летнего — для мужчин.