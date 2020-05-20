СМИ: В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на свой источник.
Утверждается, что соответствующее предложение якобы упомянуто в плане по восстановлению экономики, который Минэкономразвития передало в правительство.
По данным издания, в документе предусмотрена возможность досрочной пенсии для граждан предпенсионного возраста, которые потеряли работу за три года до выхода на отдых. По действующему законодательству эта возможность есть у тех, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста. При этом обязательным условием является наличие 20-летнего страхового стажа для женщин и 25-летнего — для мужчин.
Отмечается, что инициатива также включает предложение по повышению минимального пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на три месяца начиная с мая текущего года.
Ранее Минтруд и ПФР уточнили, как изменится выплата накопительной пенсии.