СМИ: Генпрокуратура Украины возбудила против Порошенко дело о госизмене

Офис генерального прокурора Украины возбудил против экс-президента Незалежной Петра Порошенко уголовное дело по обвинению в государственной измене и злоупотреблении властью. Об этом сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на источники в ведомстве.

Основанием для возбуждения дела якобы послужили опубликованные 19 мая аудиозаписи переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри, которые состоялись в 2015 году. Их предал огласке депутат Верховной рады Андрей Деркач. Ранее он заявил, что передал все материалы в Офис генерального прокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

— Офис генпрокурора внёс сведения в Единый реестр досудебных расследований по "плёнкам Деркача", — отметили в издании.

Как сообщает издание "Страна.ua", в Верховной раде и партии "Слуга народа" живо отреагировали на разгорающийся скандал. Депутат Ирина Верещук предложила создать временную следственную комиссию по расследованию "катастрофических действий". Её коллега Александр Качура добавил, что уже готовятся депутатские запросы по фактам, которые содержатся в обнародованных записях.

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что аудиофайлы не имеют ничего общего с реальностью и являются провокацией, сообщил украинский Пятый канал. Представители партии полагают, что это сфабрикованные фрагменты, которые имеют под собой цель дискредитировать Незалежную.