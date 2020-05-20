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Россия планирует открыть генконсульство в китайской Ухани

В провинции Хубэй российские специалисты работают на нескольких промышленных объектах.

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Фото © Flickr / MFish_

Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что в городе Ухань планируется открыть генеральное консульство сразу, как только будет выделено соответствующее финансирование. По его словам, в провинции Хубэй присутствуют российские специалисты, которые работают на многих промышленных объектах. Посол выразил надежду, что они уже в скором времени вернутся на свои рабочие места.

Город Ухань нам хорошо известен, известен с давних пор, тогда не было города Ухани, а был город Ханькоу. Но в Ханькоу с конца XIX века уже было присутствие нашей страны, было генеральное консульство, — приводит слова дипломата РИА "НРИА "овости".

Кроме того, многие российские студенты не вернулись на родину после вспышки коронавируса, а переждали эпидемию в Ухани, отметил Денисов. При этом часть учеников подрабатывали волонтёрами и помогали в ликвидации последствий вспышки инфекции.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции случилась в Ухани в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитываются более 4,9 млн заражённых.

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