Россия планирует открыть генконсульство в китайской Ухани

Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что в городе Ухань планируется открыть генеральное консульство сразу, как только будет выделено соответствующее финансирование. По его словам, в провинции Хубэй присутствуют российские специалисты, которые работают на многих промышленных объектах. Посол выразил надежду, что они уже в скором времени вернутся на свои рабочие места.

— Город Ухань нам хорошо известен, известен с давних пор, тогда не было города Ухани, а был город Ханькоу. Но в Ханькоу с конца XIX века уже было присутствие нашей страны, было генеральное консульство, — приводит слова дипломата РИА "НРИА "овости".

Кроме того, многие российские студенты не вернулись на родину после вспышки коронавируса, а переждали эпидемию в Ухани, отметил Денисов. При этом часть учеников подрабатывали волонтёрами и помогали в ликвидации последствий вспышки инфекции.