В ТЦ Северска полиция скрутила мужчину без маски — видео

Полиция задержала посетителя торгового центра в Северске Томской области, пришедшего за покупками без медицинской маски. Как отметили в региональном УМВД России, мужчина стал выражаться нецензурной бранью после замечания из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. А после предложения проследовать в отдел полиции начал оказывать сопротивление.

— В ответ на предложение проследовать в отдел полиции для разбирательства мужчина оказал неповиновение, в связи с чем к нему была применена физическая сила, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что скрутить нарушителя полицейскому помогает и охрана торгового центра. При этом, предположительно, сотрудница ТЦ требует от очевидца прекратить якобы незаконную съёмку.

Также свидетели задержания рассказали vseverske.info, что мужчина предложил полицейским составить штраф на месте, однако у сотрудников не было с собой необходимых для этого бланков.

Задержанный гражданин был доставлен в отдел. Его действия могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям административного, а также уголовного законодательства.