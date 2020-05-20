Лайф публикует видео четырёхэтажки в Энгельсе, где женщину придавило лестничными пролётами

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия в городе Энгельсе, где в четырёхэтажном доме на женщину рухнул лестничный пролёт. ЧП случилось в третьем подъезде дома № 35 в Лётном городке.

Источник уточнил, что пострадала в результате ЧП 37-летняя Ирина. Она вышла из своей квартиры на третьем этаже и стала спускаться вниз, когда на неё рухнула лестница, а вслед провалился пролёт и под ней. Спасатели оперативно извлекли пострадавшую из-под завалов и передали врачам. У Ирины — сотрясение головного мозга, состояние удовлетворительное. На фоне случившегося помощь медиков понадобилась и супругу пострадавшей — у него подскочило давление.

После ЧП из четырёхэтажки вывели 25 человек. Шестерых жителей пришлось эвакуировать с помощью автолестниц. На месте прежнего расположения пролётов, как не трудно догадаться, зияет огромная дыра. По предварительным данным, дом аварийный и подлежит расселению.