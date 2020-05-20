В Москве от коронавируса за сутки вылечилось рекордное число пациентов

В Москве за прошедшие сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 5440. Об этом сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936, — рассказала заместитель мэра.
Напомним, что днём ранее число выздоровевших было меньше в два раза — 2583 человека. Согласно вычислениям российских учёных, пик заболеваемости коронавирусом в столице уже пройден. Относительно вероятности второй волны мнения в научном мире разделились. Мировые исследователи в большинстве случаев предсказывают повторную вспышку, а отечественные учёные настроены более оптимистично.