В Москве от коронавируса за сутки вылечилось рекордное число пациентов

В Москве за прошедшие сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 5440. Об этом сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936, — рассказала заместитель мэра.