Идёт вторая волна? Академик РАН оценил вероятность новой пандемии коронавируса

Микробиолог Александр Гинцбург не исключил, что переболевшие CoViD-19 могут оставаться переносчиками инфекции неопределённо долгое время.

Второй карантин

У нас ещё ничего не закончилось, а в Китае уже начинается снова. Ежедневное количество новых заражённых там уже снизилось было до считаных единиц — и вдруг опять перешло на десятки. Как пишет South China Morning Post, 34 новых случая зафиксировали в начале мая в городе Шулань провинции Цзилинь, это северо-восток КНР. По основной версии, все они заразились от 45-летней работницы прачечной, у которой седьмого числа тест на CoViD-19 оказался положительным. Что озадачивает — до того момента в регионе целых 73 дня, почти два месяца, не фиксировали ни единого нового случая. И в публикации подчёркивается, что она никуда не выезжала и ни с кем приехавшим из-за границы не общалась. Местные власти поспешили закрыть всё автобусное движение, такси тоже нет. На новом карантине оказалось 108 миллионов жителей.

Фото © Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

Ранее специалисты больницы при Пекинском университете заявили, что от 5 до 15% переболевших новым коронавирусом после выздоровления получают положительный результат теста на CoViD-19. Большинство из них при этом чувствуют себя нормально и не жалуются ни на какие симптомы.

Что это значит?

Это значит, что мы, возможно, имеем дело с явлением, которое медицина знает как бессимптомное носительство. То есть человек справился с болезнью, но вирус из его организма никуда не делся, просто иммунитет ему не позволяет разбушеваться.

Они просто стали носителями. У них, допустим, в гландах или лимфоузлах мог сохраниться вирус, который на фоне возникшего иммунитета находится в некотором равновесном состоянии с иммунной системой организма хозяина, он придавлен иммунитетом. Это носительством называется. Насколько оно может быть длительным при данной инфекции, не совсем понятно Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН

Может ли выздоровевший после "ковида" заразить кого-нибудь?

В принципе, ничего удивительного в этом нет, подчеркнул академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, науке давно известны случаи, когда человек после выздоровления остаётся переносчиком инфекции ещё долгие месяцы.

То же самое, вы не поверите, бывает при такой страшной инфекции, которая вызвана вирусом Эбола, там известно бессимптомное носительство до полутора лет, причём оно происходит очень хитро, и вирус от мужчины со спермой может передаваться женщине, и мужчина является потенциальным распространителем, может заражать своих партнёрш Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН

Может ли переболевший коронавирусом заболеть снова?

Конкретно тем коронавирусом, которым он болел, — нет, считает профессор. Но тут есть один коварный нюанс: многие вирусы имеют привычку видоизменяться.

Я думаю, что человек не может заболеть во второй раз. Это противоречило бы некоторым законам иммунологии. Но если это тот же вирус. А если он очень сильно изменится, то человек может заболеть, но это уже будет немножко другой вирус, то есть то, что у нас с гриппом происходит Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН

Так что, вторая волна неизбежна?

По прогнозам Гарвардского университета, она останется весьма вероятной в течение ближайших четырёх лет. Более того, по мнению американских учёных, нынешний карантин может протянуться вплоть до 2022 года.

Может быть и вторая волна, и третья, и четвёртая. Точно так же, как мы с вами наблюдаем каждый год при той же самой пандемии гриппа, который охватывает сначала одно полушарие, потом другое. Во многом это будет определяться изменчивостью вируса Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН

По словам учёного, есть два возможных сценария развития событий в зависимости от дальнейшего поведения SARS-CoV-2. Первый вариант — он окажется изменчивым, как грипп. Тогда прививки от него придётся делать ежегодно. Второй вариант — вирус стабильный, как корь. При таком раскладе вакцинация от CoViD-19 займёт законное место в календаре прививок.

Кстати, о прививках: в центре Гамалеи разработка вакцины идёт по плану, заявил Гинцбург, и, если так пойдёт и дальше, страна получит готовый препарат уже этой осенью.

Хотелось бы думать, что вакцинация начнётся даже в конце лета, но это вряд ли, потому что мы не сумеем наработать нужное количество доз вакцины. Она будет, но в количестве десятков или, может, сотен тысяч, а нужны десятки миллионов. А это, дай Бог, осенью будет уже Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН